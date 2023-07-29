Rus smaçör Victoria Demidova Beşiktaş'ta!

Beşiktaş Ayos Kadın Voleybol Takımı, Rus smaçör Victoria Demidova'yı kadrosuna kattı

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Rus smaçör Victoria Demidova Beşiktaş'ta!
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29 Temmuz 2023 00:09
Beşiktaş Ayos Kadın Voleybol Takımı, 18 yaşındaki Rus smaçör Victoria Demidova'yı renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 2023-2024 sezonu transfer çalışmaları kapsamında smaçör Victoria Demidova ile sözleşme imzalandığı belirtilerek, "Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Victoria Demidova'ya şanlı formamızla üstün başarılar dileriz." denildi.

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