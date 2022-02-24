Rus saldırısı sonrası De Zerbi: "Takımımı yalnız bırakamazdım"

Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'in İtalyan teknik direktörü De Zerbi, Rusya saldırısından dolayı ülkeden ayrılması gerektiğini söyleyen elçiliğin teklifini kabul etmediğini söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Rus saldırısı sonrası De Zerbi: 'Takımımı yalnız bırakamazdım'
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24 Şubat 2022 18:18
Shakhtar Donetsk'in İtalyan teknik direktörü De Zerbi, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı hakkında konuştu.

De Zerbi yaptığı açıklamada, "Donbass'ta olanlardan beri federasyonun ligi askıya almasını uzun süre bekledim. Spor yapmak için buradayım ve bizi takip eden taraftarlara sırtımı dönemezdim. On üç Brezilyalı futbolcum var. En azından güvenlik tekrardan sağlanana kadar ülkeyi terk edebilirdik evet ama biz bekledik." dedi.

"KULÜBE SIRTIMI DÖNEMEZDİM"

Elçiliğin kendilerine ayrılmaları gerektiğini söyleyen tecrübeli teknik adam, "İtalyan Büyükelçiliği ayrılmamız için ısrar etmişti ama ben bir spor adamı olarak kulübe sırtımı dönemezdim." ifadelerini kullandı.

Ülkeden ayrılmak istemediğini belirten De Zerbi, "Gitmek istemiyoruz, işimiz bizi sorumlulukların önüne koyuyor. Cumartesi günü bir maçımız vardı. Oynamak zorundaydım ve bu nedenle tekrar ediyorum, kaçamazdım. Bunu sevdiklerimize, bizi sevenlere, geri dön diye mesaj atan çocuklara anlatmak zor." şeklinde konuştu.

"VARLIĞIMIZ ARTIK GEREKSİZ"

Lig ertelendiği için artık ülkede durmanın bir mantığı olmadığını aktaran İtalyan teknik adam, "Bu sabah ligi askıya aldılar ve artık varlığımız gereksiz hale geldi. Bu noktada büyükelçiliğin ve hükümetin geri dönmemize yardım edeceğine inancımız tam. Kendime güveniyorum. Geri dönseydim, aynı seçimi yapardım" diyerek sözlerini noktaladı.

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