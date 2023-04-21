Rus kulüplerin gözü Türk yıldızlarda

Avrupa ülkelerinden ambargo yiyen Rus kulüpleri, gözünü Türk yıldızlara dikti. İşte detaylar...

Haber; Hürriyet
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Rus kulüplerin gözü Türk yıldızlarda
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21 Nisan 2023 11:20
Ukrayna ile devam eden savaş ve ambargo nedeniyle Avrupa kulüplerinin futbolcularının ambargo nedeniyle gitmediği Rusya kulüpleri gözünü Türkiye'ye dikti.

Ruslar özellikle yetenekli genç ve gelecek vadeden oyuncuların peşine düşerken, yıllarca formasını giydiği Rubin Kazan'da efsaneler arasına giren Gökdeniz Karadeniz aracılığı ile futbolcu Transfer etmek istediklerini bildirdiler.

YILDIZLAR RADARDA

Zenit, Lokomotif Moskova, Dinamo Moskova, Spartak Moskova, Krasnodar, Ural Ekaterinburg, Soçi gibi önemli takımların scoutları ve direktörleri Türkiye liglerini yakından takip ederek oyuncu avına girerken Gökdeniz Karadeniz'in de kendisi ile temasa geçen kulüplere yardımcı olduğu öğrenildi. Beşiktaş'ın golcüsü Cenk Tosun, Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe'den Arda Güler, Emre Mor, İsmail Yüksek ve Trabzonspor'dan Abdülkadir Ömür'ün yakın takibe alındığı, bu oyuncuların maliyeti konusunda araştırma yaptıkları ifade edildi.

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