Rus atletin, Olimpiyat madalyasını aldılar

Rus atlet Natalya Antyukh, 2012 Londra Olimpiyatları'nda şampiyon olduğu kadınlar 400 metre engelli yarışından doping yaptığı gerekçesiyle diskalifiye edildi.



Atletizmde Dürüstlük Biriminden (AIU) yapılan açıklamaya göre, 2021'de 4 yıl men cezası alan ve 30 Haziran 2013 ile 31 Aralık 2015 tarihleri arasındaki dereceleri silinen Antyukh hakkındaki yaptırımlar genişletildi.



Antyukh'un eski Moskova Doping Kontrol Laboratuvarı'nda bulunan numunelerinin yeniden analiz edilmesi sonucu 15 Temmuz 2012 ile 29 Haziran 2013 tarihleri arasındaki derecelerinin de silinmesi kararlaştırıldı.



Böylece 41 yaşındaki sporcunun, 2012 Londra Olimpiyatları'ndaki kadınlar 400 metre engelli finalinde kazandığı altın madalya elinden alındı.



Altın madalya, mücadeleyi 2. sırada bitiren ABD'li Lashinda Demus'a geçecek.



2004 Atina Olimpiyatları'nda kadınlar 400 metrede bronz madalyası bulunan Antyukh, 400 metre engellide ise 2010'da Avrupa şampiyonu ve 2011'de dünya üçüncüsü olmuştu.





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