Rus atlet Shubenkov, doping soruşturmasında aklandı

Rus atlet Sergey Shubenkov, hakkındaki doping soruşturmasında aklandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Rus atlet Shubenkov, doping soruşturmasında aklandı
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22 Haziran 2021 16:16
Erkekler 110 metre engellide dünya ve Avrupa şampiyonluğu bulunan Rus atlet Sergey Shubenkov, hakkındaki doping soruşturmasında aklandı.

Atletizmde Dürüstlük Biriminden (AIU) yapılan açıklamaya göre, 2020'nin aralık ayında alınan doping numunesinde yasaklı "asetazolamid" maddesine rastlanan Shubenkov hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Düşük konsantrasyonda tespit edilen söz konusu idrar söktürücü maddenin, 30 yaşındaki sporcunun vücuduna "istisnai" bir yolla girdiği ifade edildi.

Bulgunun, Shubenkov'un savunmasında bahsettiği gibi bir aile ferdi tarafından kullanılan ilacın kalıntısının sporcu tarafından kasıtsız şekilde yutulmasından kaynaklandığı belirtildi.

2015'te dünya, 2012 ve 2014'te Avrupa, 2013'te ise Avrupa salon şampiyonluğu kazanan Shubenkov'un, herhangi bir ihlalde bulunmadığı, bu nedenle de kendisine yaptırım uygulanmayacağı kaydedildi.


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