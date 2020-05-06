Rummenigge: 'Maçların başlayacak olmasından memnunuz'

Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) kulüplerinin yöneticileri, yeni tip koronaviriüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında mart ayında askıya alınan 1. ve 2. futbol liglerinin yeniden başlayacak olmasından dolayı memnuniyetini dile getirdi.Bayern Münih Yönetim Kurulu Başkanı Karl-Heinz Rummenigge, yaptığı açıklamada, Bundesliga'da sezonu sona erdirme fırsatı verildiği için siyasetçilere teşekkür ederek, "" dedi.Rummenigge, karşılaşmaların oynanmasını sağlamak için "hijyen ve test" tasarısını hazırlayan Almanya Kulüpler Birliğine (DFL) de teşekkür ederek, herkesi bu tasarıya uymaya çağırdı.Borussia Dortmund'un üst yöneticisi (CEO) Hans-Joachim Watzke, salgının önlenmesi kapsamında alınan kararlara halkın disiplinli bir şekilde uyduğunu, böylelikle normale dönüşe yönelik adımlar atılabildiğini belirtti.Profesyonel futbolun da bu kapsamda yeniden oynanmaya başlanacağına işaret eden Watzke, "" değerlendirmesinde bulundu.Borussia Dortmund gibi bir kulüp için boş tribünler önünde oynamanın bir sınama olduğunu ifade eden Watzke, ligin seyircisiz başlamasının ekonomik açıdan kulüpler için önemli olduğuna işaret etti.Leipzig Kulübünün sportif direktörü Markus Krösche de herkesin alışılmamış özel durumla karşı karşıya kaldığını belirterek, "" şeklinde konuştu.DFL Başkanı Christian Seifert, karşılaşmaların seyircisiz oynanmasının kimse için ideal bir çözüm olmadığını, ancak bu krizde tek seçenek olduğunu ifade ederek, "" dedi.Almanya Başbakanı Angela Merkel'in eyaletlerin başbakanlarıyla düzenlediği toplantıda 1. ve 2. futbol liglerinin mayıs ayı ortasından itibaren başlatılabileceği kararı alınmış, liglerin başlama tarihini ise DFL'nin belirleyeceği bildirilmişti.DFL, yarın düzenleyeceği üyeler toplantısında liglerin başlama tarihini belirlemesi bekleniyor.Almanya'da 1. ve 2. lig futbol karşılaşmaları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle 16 Mart'tan itibaren askıya alınmıştı.