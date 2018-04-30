Rummenigge: ''Lewandowski bir makine!''

Bayern Münih Başkanı Karl Heinz Rummenigge, son zamanlarda formsuz bir dönem geçiren takımın Polonyalı forveti Robert Lewandowski hakkında konuştu.
''ELEŞTİRİLER ÇOK ANLAMSIZ''
Şampiyonlar Ligi'nde 5-0'lık Beşiktaş galibiyetinin ardından gol atamayan Lewandowski hakkında açıklamalarda bulunan Rummenigge, ''Lewandowski'ye yapılan eleştirileri anlamsız buluyorum. Lewandowski, bu sezon 39 gol atmış. Ondan çok mutluyuz ve gelecek yıl da bizimle olmaya devam edecek'' sözlerini kullandı.
''O BİR GOL MAKİNESİ''
Lewandowski'yi efsane Alman forvet Gerd Müller'e benzeten Bayern başkanı, ''Lewandowski bir gol makinesi! Bana Gerd Müller'i hatırlatıyor. Onun bile 8-10 maç gol atamadığı zamanlar olmuştu. Umarım Lewandowski yarın gol atar.'' diye konuştu.
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''ELEŞTİRİLER ÇOK ANLAMSIZ''
Şampiyonlar Ligi'nde 5-0'lık Beşiktaş galibiyetinin ardından gol atamayan Lewandowski hakkında açıklamalarda bulunan Rummenigge, ''Lewandowski'ye yapılan eleştirileri anlamsız buluyorum. Lewandowski, bu sezon 39 gol atmış. Ondan çok mutluyuz ve gelecek yıl da bizimle olmaya devam edecek'' sözlerini kullandı.
''O BİR GOL MAKİNESİ''
Lewandowski'yi efsane Alman forvet Gerd Müller'e benzeten Bayern başkanı, ''Lewandowski bir gol makinesi! Bana Gerd Müller'i hatırlatıyor. Onun bile 8-10 maç gol atamadığı zamanlar olmuştu. Umarım Lewandowski yarın gol atar.'' diye konuştu.
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