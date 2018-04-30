Rummenigge: ''Lewandowski bir makine!''

Başkanı, son zamanlarda formsuz bir dönem geçiren takımın Polonyalı forvetihakkında konuştu.Şampiyonlar Ligi'nde 5-0'lık Beşiktaş galibiyetinin ardından gol atamayan Lewandowski hakkında açıklamalarda bulunan Rummenigge, ''Lewandowski'ye yapılan eleştirileri anlamsız buluyorum. Lewandowski, bu sezon 39 gol atmış. Ondan çok mutluyuz ve gelecek yıl da bizimle olmaya devam edecek'' sözlerini kullandı.Lewandowski'yi efsane Alman forvet Gerd Müller'e benzeten Bayern başkanı, ''Lewandowski bir gol makinesi! Bana Gerd Müller'i hatırlatıyor. Onun bile 8-10 maç gol atamadığı zamanlar olmuştu. Umarım Lewandowski yarın gol atar.'' diye konuştu.