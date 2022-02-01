Rummenigge: "Barcelona'nın borcunu duyunca uyuyamadım"

Bayern Münih'in eski CEO'su Karl-Heinz Rummenigge, Barcelona için konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Rummenigge: 'Barcelona'nın borcunu duyunca uyuyamadım'
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01 Şubat 2022 16:47
Bayern Münih'in eski CEO'su Karl-Heinz Rummenigge, Barcelona'nın borcu hakkında açıklamalarda bulundu.

Katalan ekibinin borçlarını öğrendiğinde uyuyamadığını söyleyen Rummenigge, "Böyle zamanlarda ekonominize dikkat etmeniz gerekiyor. Barcelona gibi çok ama çok olumsuz örnekler var. Dürüst olmak gerekirse 1,5 milyar euro'luk borçlarını öğrendiğim gece uyuyamadım. Futboldaki bu gelişmeler çok rahatsız edici." dedi.

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