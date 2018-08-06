Şampiyonlar Ligi'ndeile karşılaşacak olan'da teknik direktörbasın toplantısı düzenledi.Fenerbahçe'nin oyun planı hakkında çok çalıştığını dile getiren Vitoria, ''Dörtlü defans hattıyla oynayacaklar, önlerinde de iki defansif orta saha oynayacak. Kanat oyuncuları içeri girmeye çalışıyor. Kanatları çok ofansif.'' dedi.Kaliteli bir takıma karşı oynayacaklarını söyleyen Portekizli teknik adam, ''Genç oyuncuları var ama diğer oyuncular 28,28,30 yaşlarında. Çok yetenekli bir takım ve iyi bir sezon öncesi hazırlık kampı geçirdiler.'' şeklinde konuştu.