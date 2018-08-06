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Rui Vitoria'dan Fenerbahçe açıklaması

Benfica teknik direktörü Rui Vitoria, Fenerbahçe'nin kendilerine karşı nasıl oynayacakları hakkında açıklamalarda bulundu.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Rui Vitoria'dan Fenerbahçe açıklaması
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06 Ağustos 2018 15:55
Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Benfica'da teknik direktör Rui Vitoria basın toplantısı düzenledi.

''KANATLARI ÇOK OFANSİF''

Fenerbahçe'nin oyun planı hakkında çok çalıştığını dile getiren Vitoria, ''Dörtlü defans hattıyla oynayacaklar, önlerinde de iki defansif orta saha oynayacak. Kanat oyuncuları içeri girmeye çalışıyor. Kanatları çok ofansif.'' dedi.

''ÇOK YETENEKLİ BİR TAKIM''

Kaliteli bir takıma karşı oynayacaklarını söyleyen Portekizli teknik adam, ''Genç oyuncuları var ama diğer oyuncular 28,28,30 yaşlarında. Çok yetenekli bir takım ve iyi bir sezon öncesi hazırlık kampı geçirdiler.'' şeklinde konuştu.

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