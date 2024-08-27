Rui Patricio, Atalanta'ya transfer oldu

Atalanta, son olarak Roma forması giyen 36 yaşındaki kaleci Rui Patricio'yu bedelsiz olarak kadrosuna kattı

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; atalanta.it
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Rui Patricio, Atalanta'ya transfer oldu
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27 Ağustos 2024 19:54
Portekizli 36 yaşındaki kaleci Rui Patrico, yeni bir kariyer yolculuğuna başlıyor.

Atalanta, son olarak Roma forması giyen Rui Patricio'yu bedelsiz olarak kadrosuna kattığını açıkladı.

İtalyan ekibi, Patricio ile 2025 yılına dek sözleşme imzaladı. 

TÜM KARİYER PERFORMANSI

Kariyerinde Sporting, Wolverhampton ve Roma formaları giyen Patricio, çıktığı 722 maçta 733 gol yerken, 267 maçta da kalesini gole kapadı.

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