Rui Costa'dan Joao Neves için açıklama

Benfica Başkanı Rui Costa, takımın genç yıldızı Joao Neves'in geleceğine dair açıklamalarda bulundu.



Joao Neves için teklif aldıklarını doğrulayan Rui Costa, " Joao Neves için bir teklif var doğru. Hiçbir zaman 'Onu sadece 120 milyon euro'ya satarım' demedim. Görüşüyoruz." dedi.



19 yaşındaki orta saha oyuncusuyla Fransız ekibi Paris Saint-Germain'in yakından ilgilendiği biliniyor.



Portekizli yıldız, geçtiğimiz sezon Benfica formasıyla çıktığı 55 maçta 3 gol 2 asistlik performans göstermişti.

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