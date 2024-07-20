Rui Costa'dan Joao Neves için açıklama

Benfica Başkanı Rui Costa, takımın genç yıldızı Joao Neves'in geleceğine dair açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Rui Costa'dan Joao Neves için açıklama
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20 Temmuz 2024 23:52
Benfica Başkanı Rui Costa, takımın genç yıldızı Joao Neves'in geleceğine dair açıklamalarda bulundu.

Joao Neves için teklif aldıklarını doğrulayan Rui Costa, "Joao Neves için bir teklif var doğru. Hiçbir zaman 'Onu sadece 120 milyon euro'ya satarım' demedim. Görüşüyoruz." dedi.

19 yaşındaki orta saha oyuncusuyla Fransız ekibi Paris Saint-Germain'in yakından ilgilendiği biliniyor. 

Portekizli yıldız, geçtiğimiz sezon Benfica formasıyla çıktığı 55 maçta 3 gol 2 asistlik performans göstermişti.
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