Rugani'nin fotoğrafında Merih Demiral detayı

Juventuslu Daniel Rugani'nin koronavirüs teşhisi konmadan önce paylaştığı fotoğraf Türk futbolseverleri endişelendirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
Rugani'nin fotoğrafında Merih Demiral detayı
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12 Mart 2020 06:38
Koronavirüs teşhisi konan Daniele Rugani'nin sosyal medya hesabında paylaştığı bir fotoğraf Türk futbolseverlerin endişelenmesine neden oldu.

Rugani'nin Inter maçından sonra Instagram üzerinden paylaştığı fotoğrafta tüm takımın arasında kutlamalara katıldığı görüldü. Milli futbolcumuz Merih Demiral'ın da fotoğrafta Rugani'nin hemen önünde olması sebebiyle Türk futbolseverlerin endişesi bir kat daha arttı.

Koronavirüs teşhisi konulan Daniele Rugani'nin paylaştığı fotoğrafın ortaya çıkmasından sonra Türk futbolseverler sakatlık dönemi geçiren Merih Demiral'ın son durumuna dair endişe duydu.

Konuyla ilgili Merih Demiral'dan Juventus kulübünde yaşananlara dair herhangi bir açıklama yapılmadı.

İşte o kare



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