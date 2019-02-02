Rudy Gobert'ten gözyaşlarıyla isyan!..

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Utah Jazz pivotu Rudy Gobert, 2019 NBA All-Star maçına davet edilmemesi sonrası üzgün bir şekilde konuştu."All-Star seçilmememin bir saygısızlık olduğunu düşünüyor. Her antrenör, savunmanın altını çiziyor, savunma konuşuyor. Oyuncuların rakiplerini nasıl durdurması gerektiğini söylüyor. Fakat, iş oylamaya geldiğinde iyi savunmacılar ödüllendirilmiyor. Savunmayı, hücum kadar pazarlayamıyorsunuz. Bu bir iş ve sorun yok. Ancak, olay takıma, organizasyona ve kazanmaya geldiğinde de hakkını vermelisiniz."