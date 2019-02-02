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Rudy Gobert'ten gözyaşlarıyla isyan!..

Utah Jazz'ın yıldız pivotu Rudy Gobert, gözyaşları içerisinde All-Star seçilememesiyle ilgili hayal kırıklığını dile getirdi.

Utah Jazz pivotu Rudy Gobert, 2019 NBA All-Star maçına davet edilmemesi sonrası üzgün bir şekilde konuştu.

Double-double yaptığı Atlanta Hawks maçının ardından Rudy Gobert, gözyaşları içerisinde şu açıklamaları yaptı:

"All-Star seçilmememin bir saygısızlık olduğunu düşünüyor. Her antrenör, savunmanın altını çiziyor, savunma konuşuyor. Oyuncuların rakiplerini nasıl durdurması gerektiğini söylüyor. Fakat, iş oylamaya geldiğinde iyi savunmacılar ödüllendirilmiyor. Savunmayı, hücum kadar pazarlayamıyorsunuz. Bu bir iş ve sorun yok. Ancak, olay takıma, organizasyona ve kazanmaya geldiğinde de hakkını vermelisiniz."




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