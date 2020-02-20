Rudy Gobert, koronavirüs ile ilgili ilk kez konuştu!

Utah Jazz yıldızı Rudy Gobert, koronavirüs için testlerinin pozitif çıkması sonrası "tehlikeye sokmuş olabileceği" kişilerden açıkça özür diledi.



Teşhisi öncesinde yerel muhabirlerin dijital kayıt cihazlarına alaycı bir şekilde dokunan All-Star pivot, "dikkatsiz" olduğunu söyledi.



Gobert, Instagram hesabında şu ifadeleri kullandı:



"Son 24 saat boyunca endişe ve destek gösteren herkese teşekkür etmek istiyorum. Teşhisimi öğrendiğimden beri çok fazla duygu yaşadım... çoğunlukla korku, endişe ve utanç.



"İlk ve en önemli şey, tehlikede olabileceğim kişilerden açıkça özür dilemek istiyorum. O anda, enfekte olduğumu bilmiyordum bile. Dikkatsizdim ve mazeret göstermiyorum. Umarım başıma gelenler bir uyarı görevi görür ve herkesin bunu ciddiye almasını sağlarolur. Deneyimlerimi başkalarını eğitmek ve bu virüsün yayılmasını önlemek için kullanmayı destekleyecek olan her şeyi yapacağım.

Büyük bir bakım altındayım ve tamamen iyileşeceğim. Tüm destekleriniz için tekrar teşekkürler. Herkesi güvenli ve sağlıklı kalmak için tüm adımları atmaya teşvik ediyorum. Sevgiler."



MITCHELL DA KONUŞTU



Gobert'in takım arkadaşı Donovan Mitchell da COVID-19 virüsü testlerinden pozitif sonuç almıştı ve o da IG hesabından bazı sözler söyledi:



"Pozitif testimle ilgili haberleri duyduktan sonra bana ulaşan herkese teşekkürler. Hepimiz bu durumun ciddiyeti hakkında daha fazla şey öğreniyoruz ve umarım insanlar kendilerini eğitmek ve sağlıkları için sorumlu davranmak gerektiğini anlayabilirler. Oklahoma'daki test sürecine yardımcı olan yetkilileri ve Jazz'deki destekleyici olan herkesi takdir ediyorum. Sağlık personelimizin tavsiyelerini izlemeye devam edeceğim ve umarım hepimiz bir araya gelebilir ve yardımımıza ihtiyaç duyan birbirimiz ve komşularımızın yanında olabiliriz."



NBA, küresel salgına tepki olarak sezonu askıya almıştı.



Gobert'in Mitchell'a virüs bulaşmasından sorumlu olup olmadığı bilinmiyor (ya da tam tersi).



NBA'in durması, sürecin ne kadar sürdüğüne bağlı olarak takımlara yüz milyonlarca dolara mal olabilir. Son günlerde Gobert ile karşılaşan takımlar muhtemelen bazı testlere tabi tutulacaklar.



