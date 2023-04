Minnesota Timberwolves oyuncuları Rudy Gobert ve Kyle Anderson arasında dün akşam yaşanan tatsızlığın detayları ortaya çıktı.



Geçtiğimiz akşam Timberwolves'un sezondaki son maçı olan New Orleans Pelicans karşılaşmasının ilk yarısında, Gobert'in bir mola sırasında benchte tartıştığı takım arkadaşı Anderson'ın omzuna yumruk attığı görülmüştü.



Mola sırasında Timberwolves, devre arasında soyunma odasına gönderilen Gobert'in maçın geri kalanında forma giymeyeceğini duyurmuştu.



The Athletic'ten Shams Charania, olayın devre arasına nasıl sıçradığını şu şekilde açıkladı:



"Olaylar hakkında doğrudan bilgiye sahip olan birden fazla kaynağın The Athletic'e yaptığı açıklamaya göre, Gobert ve Anderson arasındaki gerilim, devre arasında ikilinin hararetli bir tartışma yaşamasıyla soyunma odasına da sıçradı.



Anderson'ın bir noktada Gobert'e 'Seni yere sererim' dediği ve takım arkadaşlarının, olay daha da büyümeden ikiliyi hızla ayırdığı kaydedildi.



Kaynaklar, Timberwolves'un veteran oyuncusu Mike Conley Jr.'nin devre arasında soyunma odasını sakinleştirme konusunda oldukça önemli bir faktör olduğunu belirttiler."



ESPN'den Adrian Wojnarowski ise, olayın nasıl gerçekleştiğini şöyle anlattı:



"Kyle Anderson'ın Rudy Gobert'e 'Kes ulan **cık' demesi sonrası, aralarındaki sözlü tartışma fiziksel bir münakaşaya döndü.



İkili arasındaki anlaşmazlık, Anderson'ın Gobert'e 'Neden şut bloklamıyorsun?' sorusunu yöneltmesiyle başlarken, akabinde Gobert'in Anderson'a 'Sen neden hiç ribaund almıyorsun?' cevabını vererek yumruk atmasıyla ve sonrasında eve gönderilmesiyle sona erdi."



GOBERT'DEN ÖZÜR MESAJI



Minnesota'nın galibiyetinin ardından takımın basketbol operasyonları başkanı Tim Connelly şu açıklamayı yaptı:



"İkinci çeyrekte yaşanan olaydan sonra Rudy Gobert'i evine gönderme kararı aldık. Benchteki bu davranışı kabul edilemezdi ve durumu dahili olarak halledeceğiz."



Gobert de sonrasında Twitter üzerinden Anderson'dan şu tweet ile özür diledi:



"Bugün duygularıma hakim olamadım. Ne söylenirse söylensin, verdiğim tepki yanlıştı. Taraftarlardan, organizasyondan ve özellikle bir takım arkadaşı olarak gerçekten sevip saygı duyduğum Kyle'dan özür dilemek istiyorum."