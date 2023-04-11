Rudy Gobert'e 1 maç uzaklaştırma cezası!

Minnesota Timberwolves, New Orleans Pelicans'a karşı oynanan normal sezonun son maçında takım arkadaşı Kyle Anderson'a yumruk atan Rudy Gobert'e tek maç uzaklaştırma cezası verdi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Rudy Gobert'e 1 maç uzaklaştırma cezası!
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11 Nisan 2023 12:41
Minnesota Timberwolves, New Orleans Pelicans'a karşı oynanan normal sezonun son maçında takım arkadaşı Kyle Anderson'a yumruk atan Rudy Gobert'e tek maç uzaklaştırma cezası verdi.

ESPN'den Adrian Wojnarowski, Gobert'in bu gece Los Angeles Lakers'a karşı oynanacak olan play-in turnuvası karşılaşması için takımla birlikte seyahat etmeyeceğini ve muhtemel bir ikinci play-in maçı veya playoffların ilk turu için geri dönmesinin beklendiğini söyledi.

Timberwolves, Pazar günü ikinci çeyreğin bitimine dört dakika kala alınan bir mola sırasında Anderson'ın göğsüne vuran Gobert'i evine göndermişti.

Wojnarowski, tartışmanın Anderson'ın Gobert'e şut bloklamaya odaklanmasını söylediğinde, Gobert'in Anderson'a biraz ribaund almasını söyleyerek yanıt vermesiyle ortaya çıktığını söyledi.

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