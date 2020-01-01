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Rubio, OKC'ye takaslandığından ötürü mutsuz!

Oklahoma City Thunder'ın yeni point guardı Ricky Rubio, Phoenix Suns'dan takas edilmekten duyduğu hoşnutsuzluğu dile getirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Oklahoma City Thunder'ın yeni point guardı Ricky Rubio, Phoenix Suns'dan takas edilmekten duyduğu hoşnutsuzluğu dile getirdi.

Rubio, La Ventana'ya, Suns'dan bu hamleyi beklemediğini ve olayların sonuçlanma biçiminden ötürü hayal kırıklığına uğradığını söyledi:

"Özellikle aramızda geçen iletişimden dolayı bu bir sürpriz oldu. Transferimle ilgili söylentiler gelince, birkaç kişiyi aramıştım ve bana ismimin bu tartışmalar içinde olmadığını söylemişlerdi.

Bir sözleşme imzalayarak koşulları kabul etmiş olursunuz, ancak bunun yolları ve araçları vardır. Oyuncular ayrıcalıklıdır, ancak bu işlerden sorumlu olanlar, oyuncu olmanın yanı sıra bizlerin de insan olduğumuzu anlamalıdır.

Bir projeye dahil olduğunuzda, elinizden geleni ortaya koyduğunuzda fakat ilk fırsatta gönderildiğinizde, bu ağızda pek hoş bir tat bırakmıyor."

Rubio'yu tutması beklenmeyen OKC'nin, kendisini takas etmeye çalışacağı söylenmişti.


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