Rubio: "Bu takaslar beni yordu..."

Cleveland Cavaliers point guardı Ricky Rubio, takas edilmekten "yorulduğunu" ve Cavaliers ile yeni bir fırsat yakalayabildiği için heyecanlı olduğunu açıkladı.



NBA'deki 11. sezonuna girmek üzere olan Rubio, son üç sezonda Phoenix Suns, Minnesota Timberwolves ve şimdi ise Cleveland formaları giymiş olacak.



Son 10 ayda üçüncü kez takas edilen İspanyol oyuncu, Marca ile yaptığı röportajda Cavs'in genç kadrosunda bir etki yaratmayı ve Collin Sexton ile Darius Garland'ın yedeği olarak ekibe daha fazla derinlik kazandırmayı umduğunu belirtti:



"Biraz yoruldum. Sonuçta benim gibi her oyuncu istikrarı arıyor, özellikle de buna şimdi ailemin de ihtiyacı varken.



Gerçekten biraz yoruldum ama on yıldır NBA'deyim ve işlerin nasıl yürüdüğünü biliyorum. Günün sonunda, herkes yeni bir ortama uyum sağlamaya hazır olmaya çalışıyor. Bunun için zihinsel olarak hazır olmanız gerekli. Ama her şey zaman alıyor.



Başlangıçta zor olabiliyor ama umarım diğer takımlarda olduğu gibi uyum sağlayabilirim. Oradaki rolümün ne olacağını görmek için sabırsızlanıyorum."



Rubio, NBA'de geçirdiği 10 sezon boyunca 11.0 sayı, 4.2 ribaund, 7.6 asist ve 1.8 top çalma ortalamaları yakalamıştı.