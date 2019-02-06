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Rubin Kazan, Gökdeniz'den 'borç' için zaman istedi

Rubin Kazan, yaz ayında futbolu bırakan Gökdeniz Karadeniz'e olan borcuyla ilgili resmi bir açıklama yaptı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Rubin Kazan, Gökdeniz'den 'borç' için zaman istedi
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06 Şubat 2019 17:06
Trabzonspor'dan transfer oluğ 10 yıl oynadığı Rubin Kazan'da futbol kariyerini sonlandıran eski milli futbolcu Gökdeniz Karadeniz'in, kulüpten alacağı para Rus basınında geniş yer buldu.

Sezon başında futbol kariyerini noktalayan Gökdeniz Karadeniz, geçtiğimiz günlerde alacaklarının ödenmesi için Rusya Futbol Federasyonu'na başvuruda bulunmuştu.

Gökdeniz Karadeniz'in federasyona başvurmasının ardından Rubin Kazan'dan da bir açıklama geldi.

''EFSANE OYUNCUMUZUN BİRAZ DAHA ANLAYIŞLI OLMASI...''

Rubin Kazan'dan yapılan resmi açıklamada Gökdeniz Karadeniz'e olan borcun ödeneceği ancak ekonomik nedenlerle biraz zaman istendiği belirtildi. Rus kulübü konuyla ilgili yaptığı açıklamada ''Gökdeniz Karadeniz'e kulübün borcu olduğu doğrudur. Kulübümüz bunu reddetmiyor. Tüm para ödenecektir. Ancak kulübümüz, efsane olmuş oyuncumzdan ekonomik durum nedeniyle biraz daha anlayışlı olmasını istiyor'' ifadelerine yer verildi.

Rus basınında yer alan haberlerde Rubin Kazan'ın Gökdeniz'e olan borcunun 60 milyon ruble, yani yaklaşık 800 bin euro olduğu belirtildi.



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