Ruben Ribeiro: 'Hatay'daki sürem sona erdi gibi'

Hatayspor'un 33 yaşındaki Portekizli oyuncusu Ruben Ribeiro, Portekiz'de verdiği röportajda yaz aylarında ayrılmak istediğini söyledi.



Daha önce Rizespor'dan teklif aldığını söyleyen Ribeiro, "Türkiye'den ilk teklif 2018'de gelmişti. Sporting'den ayrıldıktan sonra Rizespor bana 4 yıllık, 4 milyon euroluk bir teklif yaptı. Yöneticiler bana transfer olmam durumunda şehre heykelimin bile dikilebileceğini söylediler. Sonunda transferim gerçekleşmedi ama 2 yıl sonra önemli bir rekabet için yeniden Türkiye'den teklif aldım." dedi.



"HATAY'DAKİ SÜREM SONA ERDİ GİBİ"



Hatayspor'da görevini tamamladığını belirten tecrübeli oyuncu, "Şu anda Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'dan teklifler var, Hatayspor'dan ayrılmaık isterim. Çok iyi bir sezon geçirdim. Hatayspor'un Süper Lig'deki ilk sezonuydu ve neredeyse Avrupa'ya gidiyorduk. İyi bir dönem geçirdik ama artık sürem sona ermiş gibi hissediyorum." ifadelerini kullandı.



"POLİS FOTOĞRAF İÇİN ARABAMI DURDURUYOR"



Türkiye'yi beğendiğini kaydeden 33 yaşındaki oyuncu, "Türkiye'yi sevdim çünkü gerçekten futbolu yaşayan, fanatik insanlar var. Polis birçok sefer benim arabamı durdurdu ve benimle fotoğraf çekilmek istediğini söyledi. Hatay'da gerçekten değerliyim, sokakta insanlar bana bir idol gibi davranıyor." diye konuştu.



"GALATASARAY'I YENDİK, GOL ATTIM"



Birkaç sezon daha futbol oynamak istediğini söyleyen Ruben Ribeiro, "Sağlıklı kalmak istiyorum, kupalar için mücadele vermek istiyorum. Türkiye'de iyi bir sezon geçirdim, en iyi orta saha oyuncularından biri oldum. Bruno Fernandes ve Costinha gibi oyuncuları örnek aldım. Türkiye Ligi benim beklentilerimi aştı. Galatasaray'ı yendik, gol attım. Birkaç yıl daha çok iyi seviyede oynayabilecek durumdayım." diyerek sözlerini noktaladı.



Bu sezon Hatayspor'da 39 maça çıkan Ruben Ribeiro, 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.



