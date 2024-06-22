Ruben Neves: 'Türkiye'nin kalitesini biliyorduk'

Avrupa Şampiyonası'nda F Grubu ikinci maçında A Milli Takım'ı 3-0 mağlup eden Portekiz'de yıldız oyuncu Ruben Neves karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu.



Türkiye'nin kalitesini bildiklerini ve önlem aldıklarını söyleyen Ruben Neves şu ifadeleri kullandı:



"Bizden istenileni yaptık, rakibin bize yaşatacağı zorluğu biliyorduk, oyunu baştan sona kontrol ettik. Sahip oldukları en fazla şey bir fırsattı ve daha fazlasını yaratmadılar. Türkiye'nin top kalitesini biliyorduk ve o anı iyi kontrol ettiğimizi ve mükemmel bir oyun çıkardığımızı düşünüyorum. Ana hedefimiz bir an önce eleme yapmaktı, bunu başardık, hazırlık için tüm maçları kullanacağız. Her maça aynı şekilde yaklaşıyoruz ve son 16'ya en iyi şekilde ulaşmak istiyoruz."



