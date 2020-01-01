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Ruben Dias: "Her takımı yenebileceğimizi gösterdik"

Portekiz'in yıldız savunmacısı Ruben Dias, EURO 2020 performanslarını yorumladı.

Ruben Dias: 'Her takımı yenebileceğimizi gösterdik'
Portekiz Milli Takımı'nın yıldız savunmacısı Ruben Dias, EURO 2020 performanslarını değerlendirdi.

Belçika'ya karşı elenmeyi hak etmediklerini söyleyen Ruben Dias şöyle konuştu;

"Belçika maçında ikinci yarı kontrol tamamen bizdeydi, gole de çok yaklaştık ama top kaleye girmek istemedi. Şunu söyleyebilirim, biz her takımı yenebileceğimizi kanıtladık. Böyle bir takım ruhumuz var ve gelecekte de böyle olacağız. Yaptıklarımızdan dolayı başımız dik. Elenmek istemezdik ne şimdi ne de yarı finalde... Tek hedefimiz turnuvayı kazanmaktı."

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