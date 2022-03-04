Ruben Dias'dan City'ye kötü haber!

Ruben Dias'dan Manchester City'ye kötü haber geldi.
İngiliz ekibi yaptığı açıklamada, 1 Mart'ta Peterborough ile oynanan FA Cup 5. Tur maçında sakatlanan Ruben Dias'ın yaklaşık 1.5 ay sahalardan uzak kalacağı belirtildi.
Haftasonu oynanacak Manchester United, maçını kaçıracak olan yıldız stoperin, milli takımımızın Portekiz'le 24 Mart'ta oynayacağı maçta da forma giymesi beklenmiyor.
İngiliz ekibi yaptığı açıklamada, 1 Mart'ta Peterborough ile oynanan FA Cup 5. Tur maçında sakatlanan Ruben Dias'ın yaklaşık 1.5 ay sahalardan uzak kalacağı belirtildi.
Haftasonu oynanacak Manchester United, maçını kaçıracak olan yıldız stoperin, milli takımımızın Portekiz'le 24 Mart'ta oynayacağı maçta da forma giymesi beklenmiyor.