Ruben Dias'dan City'ye kötü haber!

Manchester City, Portekizli yıldız stoperi Ruben Dias'ın sakatlığı sebebiyle yaklaşık 1.5 ay sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Ruben Dias'dan City'ye kötü haber!
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04 Mart 2022 21:20
Ruben Dias'dan Manchester City'ye kötü haber geldi.

İngiliz ekibi yaptığı açıklamada, 1 Mart'ta Peterborough ile oynanan FA Cup 5. Tur maçında sakatlanan Ruben Dias'ın yaklaşık 1.5 ay sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

Haftasonu oynanacak Manchester United, maçını kaçıracak olan yıldız stoperin, milli takımımızın Portekiz'le 24 Mart'ta oynayacağı maçta da forma giymesi beklenmiyor.

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