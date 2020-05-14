Futbolculuk döneminde hem Boca Juniors hem de River Plate formasını terleten Ruben Da Silva, Boca Juniors'a transferi gündemde olan Galatasaray'dan vatandaşıhakkında açıklamalar yaptı.Ruben Da Silva yaptığı açıklamada;dedi.Fernando Muslera, bu sezon Galatasaray forması ile 34 resmi maça çıktı. Uruguaylı kaleci bu maçlarda kalesinde 34 gol görürken, 15 maçta ise kalesini gole kapattı.