Futbolculuk döneminde hem Boca Juniors hem de River Plate formasını terleten Ruben Da Silva, Boca Juniors'a transferi gündemde olan Galatasaray'dan vatandaşı Fernando Muslera hakkında açıklamalar yaptı.
"BAŞARILI OLACAĞINA ŞÜPHEM YOK"
Ruben Da Silva yaptığı açıklamada; "Muslera, Boca için uygun kaleci. Eğer Boca Juniors için oynarsa başarılı olacağına dair en ufak bir şüphem bile yok." dedi.
Fernando Muslera, bu sezon Galatasaray forması ile 34 resmi maça çıktı. Uruguaylı kaleci bu maçlarda kalesinde 34 gol görürken, 15 maçta ise kalesini gole kapattı.
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"BAŞARILI OLACAĞINA ŞÜPHEM YOK"
Ruben Da Silva yaptığı açıklamada; "Muslera, Boca için uygun kaleci. Eğer Boca Juniors için oynarsa başarılı olacağına dair en ufak bir şüphem bile yok." dedi.
Fernando Muslera, bu sezon Galatasaray forması ile 34 resmi maça çıktı. Uruguaylı kaleci bu maçlarda kalesinde 34 gol görürken, 15 maçta ise kalesini gole kapattı.
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