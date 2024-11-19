Ruben Amorim, MANU'da 7 ismin biletini kesti

Manchester United'ın yeni teknik direktörü Ruben Amorim, 7 oyuncuyu takımında düşünmediğini yönetime iletti.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; manutd.com
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Ruben Amorim, MANU'da 7 ismin biletini kesti
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19 Kasım 2024 14:55
Manchester United'ın yeni teknik direktörü Ruben Amorim, görevine hızlı başladı.

İngiliz basınından The Mirror'ın haberinde; 39 yaşındaki Ruben Amorim, Manchester United yönetimine ilettiği raporda Erik ten Hag döneminden kalan 7 oyuncuyu kadrosunda düşünmediğini ve yolların ayrılmasını istediği belirtildi.

İŞTE O 7 FUTBOLCU

Habere göre bu Amorim; Antony, Casemiro, Jonny Evans, Tyrell Malacia, Christian Eriksen, Victor Lindelöf ve Harry Maguire ile yolların ayrılabileceğini yönetime iletti.

"FENERBAHÇE İLGİLENİYOR"

Öte yandan haberde Victor Lindelöf'ün Fenerbahçe'nin gündemine geldiği ve İsveçli stoperin yakın zamanda eski teknik direktörü Jose Moutinho ile buluşabileceği kaydedildi.

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