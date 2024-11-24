Ruben Amorim ilk maçında 1 puan aldı!

Manchester United, Ruben Amorim ile çıktığı ilk maçta Ipswich Town ile 1-1 berabere kaldı.

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Ruben Amorim ilk maçında 1 puan aldı!
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24 Kasım 2024 21:30
Manchester United, Ruben Amorim ile çıktığı ilk maçta Ipswich Town ile karşılaştı. Portman Road'da oynanan maç 1-1 sona erdi.

Manchester United 2. dakikada Marcus Rashford ile 1-0 öne geçti. Ipswich Toen 43. dakikada Hutchinson ile eşitliği yakaladı. Maçta başka gol çıkmadı ve takımlar sahadan 1 puan ile ayrıldı.

Manchester United ile ilk maçına çıkan Ruben Amorim, İngiliz devinin kötü gidişatını tersine çeviremedi.

Manu ligde oynadığı son 5 maçın 3'ünde puan kaybetti. 16 puana yükselen İngiliz ekibi, zirvenin 15 puan gerisinde kaldı. Ipswich Town ise 9 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında MANU, Everton'u ağırlayacak. Ipswich ise Nottingham'a konuk olacak.

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