Ruben Amorim: 'Herkes çok endişeli'

İngiltere Premier Lig'in 17. haftasında Manchester United ile Bournemouth karşı karşıya geldi.



Old Trafford'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Bournemouth 3-0'lık skorla kazandı.



Maçın ardından Manchester United Teknik Direktörü Ruben Amorim, açıklamalarda bulundu.



"HERKES ÇOK ENDİŞELİ"



Futbolcuların özgüven kaybı yaşadıklarını ve endişeli olduğunun altını çizen Portekizli teknik adam, "Şu anda her şey çok zor. Manchester United gibi bir kulüpte, evinizde 3-0 kaybetmek herkes için gerçekten zor. Elbette taraftarlar gerçekten hayal kırıklığına uğramış ve yorgun. İlk maçta bunu stadyumda hissedebilirsiniz. Andre Onana ilk aut atışında ne yapacağını düşünüyor ve diğer oyuncuları itiyor ve herkes çok endişeli. Bunu anlıyorum ama bununla yüzleşmek zorundayız.



Duran toplardan yediğimiz gollerde sorumluluk benim üzerimde, duran top antrenörümüz Carlos Fernandes'in değil. Biz iyi ve kötü anları olan bir takımız. Bir şeyleri yapmanın bir yolu var. Bunun üzerinde çalışıyoruz ve bunu geliştireceğiz. Ama duran toplar yüzünden kaybetmedik. Kaybettik çünkü daha fazla şans yarattık ve gol atamadık." yorumunda bulundu.



SON 5 MAÇTA 3 YENİLGİ



Bu sonuçla birlikte, ligdeki son 5 maçta 3. yenilgisini alan Kırmızı Şeytanlar, 22 puanla 13. sırada bulunuyor.



