Ruben Amorim geleceğiyle ilgili konuştu!

İsmi Liverpool teknik direktörlüğü ile anılan Sporting Lisbon'un 39 yaşındaki Portekizli teknik adamı Ruben Amorim, geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.



''Gelecek sezon Xabi Alonso gibi burada kalacağınızın garantisini verebilir misiniz?'' şeklinde gelen soruya cevap veren Amorim, ''Geleceğim hakkında fazla konuşmak istemiyorum. Sporting'e çok şey borçluyum. Önce kupaları almamız lazım. Sonrasına bakacağız.'' dedi.



Amorim sözlerine devam ederek, ''Burada mutluyum. Geleceğimle ilgili kararı yönetim verir.'' sözlerini sarf etti.



LISBON PERFORMANSI



Portekiz ekibinin başında 2020 yılından bu yana 204 maça çıkan Amorim, kulübüyle 2.24 puan ortalaması yakaladı. Lisbon, bu sezon 1 maç eksiğiyle Benfica ve Porto'nun önünde lider olarak sezona devam ediyor.





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