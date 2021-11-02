Ruben Amorim'den Beşiktaş maçı açıklaması

Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Beşiktaş ile kendi sahasında karşılaşacak Sporting Lizbon'da karşılaşma öncesi teknik direktör Ruben Amorim açıklamalarda bulundu.



"İKİ TAKIM DA KAZANMAK ZORUNDA"





Nasıl bir maç beklediği sorulan Amorim, "İki takım da kazanmak zorunda. Matematiksel olarak bilemiyorum ama yarın kazanamazsak gruptan çıkamayız. Çok zor bir maç olacak. İki takım da kazanmak zorunda. İki taraf için de çok farklı bir maç olabilir, İstanbul'daki karşılaşmanın bizi rehavete sokmasına engel olacağız. İlk maçta ilk 15 dakikada Beşiktaş bir gol bulabilirdi ve her şey farklı gelişebilirdi. Coates'in golü her şeyi değiştirdi. Kolay bir mücadele değildi kesinlikle" dedi.



"BİZ DE ACI ÇEKTİK"



Takımı hakkında konuşan Portekizli teknik adam, "Umarım takım o anda ne gerekiyorsa onu yapar. Savunma anında savunma, hücum anında hücum gibi. Beşiktaş'a ilk maçta ne olduğunu biliyoruz, geriye düşmesinin ardından sakin kalamadı. Biz de Ajax maçında bu yüzden acı çektik. " açıklamalarında bulundu.



Rotasyon sorusuna cevap veren Amorim, "Takımda 3 maçta da forma giyen futbolcular var. Belki enerjileri biraz düşebilir bu maçta, ama Şampiyonlar Ligi'nde oynuyorsanız hazır olmak zorundasınız. Yorgunluk olursa, değişiklik için ben de varım" şeklinde konuştu.



"BEŞİKTAŞ TÜM OYUNCULARIYLA GÜÇLÜ"



Beşiktaş'taki eksikler hakkında ne düşündüğü sorulan 36 yaşındaki isim, "Bu bizi rahatlatmıyor. Beşiktaş'ta da aynı bizim takımımız gibi kim oynarsa oynasın bir şey fark etmez. Tüm önlemleri aldık. Beşiktaş tüm oyuncularıyla güçlü bir takım" ifadelerini kullandı.





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