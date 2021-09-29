Ruben Amorim: 'Buralar için tecrübesisiz ama kazanacağız'

Sporting Lizbon'un hocasuı Ruben Amorim, Dortmund'a deplasmanda kaybettikleri maçın ardından açıklamada bulundu.



Amorim Şampiyonlar Ligi seviyesinde daha tecrübeli olmanın büyük önem taşıdığını belirterek, "Acı bir yenilgi aldık. Maçın sonunda daha fazla risk alarak oynadık ama ilk günkü anormal sonuçtan sonra toparlandığımız görüldü. Oyuncularıma bir şey diyemem çünkü bu tür maçlarda deneyimleri yok. Bu tecrübeyi elbette kazanacağız, ama gelecekte" diye konuştu.



Sporting Şampiyonlar Ligi'nde bu sezonun ilk maçında Ajax'a sahasında 5-1 mağlup olmuştu.



