Ruben Amorim: "Buralar için tecrübesisiz ama kazanacağız"

Sporting Lizbon'un hocası Ruben Amorim, Dortmund karşısında aldıkları yenilgiyi değerlendirdi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Ruben Amorim: 'Buralar için tecrübesisiz ama kazanacağız'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
29 Eylül 2021 10:28
Sporting Lizbon'un hocasuı Ruben Amorim, Dortmund'a deplasmanda kaybettikleri maçın ardından açıklamada bulundu.

Amorim Şampiyonlar Ligi seviyesinde daha tecrübeli olmanın büyük önem taşıdığını belirterek, "Acı bir yenilgi aldık. Maçın sonunda daha fazla risk alarak oynadık ama ilk günkü anormal sonuçtan sonra toparlandığımız görüldü. Oyuncularıma bir şey diyemem çünkü bu tür maçlarda deneyimleri yok. Bu tecrübeyi elbette kazanacağız, ama gelecekte" diye konuştu.

Sporting Şampiyonlar Ligi'nde bu sezonun ilk maçında Ajax'a sahasında 5-1 mağlup olmuştu.


SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.