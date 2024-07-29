Ruano Oliva, olimpiyat rekoru kırarak altın madalya aldı!

Atıcılık kadınlar trap kategorisinde Guetemalalı Adriana Ruano Oliva, olimpiyat rekoru kırarak altın madalya kazandı.

Ruano Oliva, olimpiyat rekoru kırarak altın madalya aldı!
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda atıcılık kadınlar trap kategorisinde Guatemalalı Adriana Ruano Oliva, rekor kırarak altın madalyanın sahibi oldu.

Chateauroux Atıcılık Merkezi'nde gerçekleştirilen müsabakaların finalinde Adriana Ruano Oliva, 45 puanla olimpiyat rekoru kırarak altın madalya elde etti.

Adriana Ruano Oliva, ülkesine olimpiyatlarda ilk altın madalyayı kazandıran sporcu olarak tarihe geçti.

Bu kategoride İtalya'dan Silvana Maria Stanco 40 puanla gümüş, Avustralya'dan Penny Smith ise 32 puanla bronz madalyaya ulaştı.

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