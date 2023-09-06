Haber Tarihi: 06 Eylül 2023 16:59 - Güncelleme Tarihi: 06 Eylül 2023 16:59

RT, BAT, TT sigara fiyatları zamlı 2023, eylül RT sigara listesi

Son dakika... RT, BAT ve TT grubu sigara fiyatları zamlı 2023, Eylül RT, BAT ve TT sigara fiyat listesi  listesi... PM ve JTİ'nin ardından RT, BAT ve TT grubu sigara markalarına da zam geldi. Özellikle RT'nin yaptığı zam dikkatlerden kaçmadı. Bütün markalar 5 TL zam yaparken RT sigara grubu 7 TL birden zam yaptı.
 
 

RT, BAT, TT sigara fiyatları zamlı 2023, eylül RT sigara listesi
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En ucuz ve en pahalı sigara fiyatları tütün ürünü kullanıcıları tarafından takip ediliyor. Temmuz ayında uygulanan son sigara zammının ardından 4 Eylül Pazartesi günü sigaraya bir zam daha geldi. Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, iki sigara grubuna 5 TL zam yapıldığını duyurdu. İşte Sigara zammı sonrası güncel sigara fiyatları...
RT, BAT, TT SİGARA FİYATLARI ZAMLI EYLÜL 2023

PM ve JTİ'nin ardından RT, BAT ve TT grubu sigara markalarına da zam geldi. Özellikle RT'nin yaptığı zam dikkatlerden kaçmadı. Bütün markalar 5 TL zam yaparken RT sigara grubu 7 TL birden zam yaptı.

Yapılan zamla en pahalı sigara fiyatı 55 TL'ye yükseldi. Son zamlarla 40 TL'nin altında satılan sigara markası kalmadı.



JTI SİGARA FİYATLARI 2023: ZAMLI EYLÜL 2023 JTI SİGARA FİYAT LİSTESİ


Philip Morris sigara grubunda en ucuz sigara 47 TL olurken en pahalı sigara ise 55 TL'ye yükseldi.

JTİ sigara grubunda en ucuz sigara 46 TL olurken en pahalı sigara ise 51 TL oldu.

Gelen zamlardan sonra gruptaki paket sigara fiyatları şöyle:

Winston Slender - 48 TL

Winston Dark Blue & Deep Blue - 48 TL

Winston - 49 TL

Winston Slims - 50 TL

Winston Xsence - 51 TL

Camel Slender - 46 TL

Camel Deep Blue - 46 TL

Camel Black & White - 47 TL

Camel Yellow & Brown - 48 TL

Monte Carlo - 46 TL

Monte Carlo Slender - 46 TL

LD - 46 TL

LD Slims - 46 TL

Camel Yellow 100 (Gram, Sarmalık Kıyılmış Tütün) - 85 TL


ZAMLI SİGARA FİYATLARI GÜNCEL LİSTESİ 2023

Sigara paket fiyatları son dönemlerde sık sık gelen zamlar sonrası tiryakileri şaşkına çevirdi. Son gelen zamlar sigarada paket paket fiyatları değiştirdi. İşte konuşulan sigara paket fiyatı zam detayları…

Marlboro, Parliament, Kent, Muratti, Winston, Rothmans Ne Kadar, Kaç Tl Oldu?

4 Eylül Pazartesi Günü Gelen Sigaraya Zam Sonrası Zamlı Güncel Sigara Fiyatları Şu Şekildedir;

Marlboro Edge: 49 Tl

Marlboroedge Blue/Sky: 49 Tl

Marlboro Tuch Blu/Gray/White: 50 Tl

Marlboro Red/Touch: 51 Tl

Parliament Aqua Blue Slm: 53 Tl

Parliament 52 Tl

Parliament Midnight Blu: 51 Tl

Muratti: 49 Tl

Muratti Blu: 48 Tl

Lark: 48 Tl

Chestrfield: 47 Tl

Lm: 47 Tl

Marlboro Rll 50: 55 Tl





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