Rozier'la ilgilenen yedi takım varmış!

İLGİLİ VİDEO

Boston Celtics guardı Terry Rozier'a takımlardan gelen ilginin beklenenden daha çok olduğu gözlemlendi.Bu sezon Rozier'in durumunu izleyen en az yedi takım olduğu ve Celtics'in kendisine takas çağrısında bulunan takımlara cevap verip vermeyeceklerini bekledikleri açıklandı.Rozier önümüzdeki yaz döneminde sınırlı bir serbest oyuncu olacak ve Celtics'in, ilk beş point guardı olarak Kyrie Irving ile tekrar anlaşmayı planladığı belirtilmişti. Rozier'ın 16-20 milyon dolar arası bir kontratı kovalayabileceği söyleniyor.Özellikle Phoenix Suns'ın, Rozier'i en agresif biçimde takip eden takımlardan biri olduğu da eklendi.