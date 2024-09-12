Miami Heat guardı Terry Rozier, boyun sakatlığının iyileşme süreciyle ilgili yaptığı güncellemede, saha içi aktivitelerini yapmaya başladığını söyledi.



Boyun spazmları nedeniyle geçen sezonun sonunu kaçıran Rozier, Kaseya Center'da iyileşme sürecindeki gelişmeleri South Florida Sun-Sentinel ile paylaştı:



"Beşe beş oynamak için tamamen hazır olduğumu söyleyemem ama saha içindeki her aktiviteyi yapıyorum, biraz da üçe üç oynuyorum."



30 yaşındaki oyuncu, iyileşmesi ilerledikçe önümüzdeki birkaç hafta içinde tamamen beşe beş oyuna geçmeyi beklediğini de sözlerine ekledi.



Rozier'ın geçen sezonun son bölümünde boyunluk takması gereken sakatlığı, Heat'te iz bırakmaya başladığı sırada kendisini kenara itmişti.



Ocak ayında katıldığı Miami'ye geldiğinden beri takım için istikrarlı bir ilk beş oyuncusu olan Rozier, maç başına 31,5 dakika sahada kalarak 16,4 sayı, 4,2 ribaund ve 4,6 asist ortalamaları yakalamıştı.





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