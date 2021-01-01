Rozier: "Jordan beni hep diken üstünde tutuyor"

Charlotte Hornets guardı Terry Rozier, takımın sahibi Michael Jordan'ın altında oynamanın nasıl bir şey olduğunu açıkladı.



2019 yazında Hornets'e katılan Rozier, Jordan'ın patronu olmasının nasıl bir şey olduğunu şu şekilde anlattı:



"Harikaydı. Onunla ilk kez Vegas'ta öğle yemeğinde oturduğum anı hatırlıyorum. Bana nasıl inandığını anlatıyordu. Bunu MJ'den duymak, başkasından duymaktan çok farklı.



Charlotte'a ilk adım attığımda bana bu güveni hemen vermişti. Harika bir patron ve akıl hocası. Eminim hepimizle iletişim halinde oluyordur. Ben istediğim zaman onunla iletişime geçebiliyorum. Bunun için de çok memnunum. Çünkü kendisi bana her zaman meydan okuyacak ve beni diken üstünde tutacak bir adam."



