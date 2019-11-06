Royal Youth'ta bir ayrılık daha!

Oldukça şanssız bir sezon geçirmeye devam eden Royal Youth'ta koç Enatron, sosyal medya üzerinden bir açıklama yaparak teklifleri değerlendirebileceğini duyurdu.



TBF 2019 Şampiyonu Royal Youth'ta kötü haberler üst üste gelmeye devam ediyor. TBF kupasını kaldırmasının ardından 2020 sezonu için takım hayranlarındaki beklenti yukarılardaydı. Fakat mevsim başında sponsordan gelen kötü haber RYL'in iddialı bir kadro kurmasının önüne geçti. Ekonomik anlamda kötü günler geçiren organizasyon, buna rağmen yıldız oyuncular Fabfabulous, HolyPhoenix ve Japone ile yoluna devam etti. Bu üç oyuncu büyük bir fedakarlık yaparak takımda oynamaya devam etse de ayrılık zamanı eninde sonunda geldi.



İki çaylağı ile nispeten ortalamanın üzerinde bir performans sergileyen Royal Youth'te HolyPhoenix 1907 Fenerbahçe'ye, Japone ise SuperMassive'e transfer olarak Royal'i geride bıraktı. Bu hamlenin üstüne takımı Fab + 4 genç ile sürdürmeye devam eden RYL'de bir ayrılık sesi de koçtan geldi. Sosyal medya üzerinden bir açıklama yapan Enatron, RYL ile sözleşmesinin devam ettiğini fakat gelebilecek tekliflere açık olduğunu duyurdu. Fabfabulous da destek tweet'i atarak koçu her takıma önerebileceğini ifade etti.



Aralık 2018'den itibaren Royal Youth'ta görev alan Enatron, takımla ligde oldukça iyi bir başarı göstermiş, Worlds 2019'a katılmış ve uluslarası tecrübe edinmişti.



Genel olarak 2020 Kış Mevsimi'nin RYL için çok talihsiz geçtiğini belirtelim. Tüm oyuncularını diğer takımlara kaptıran ekipte koçun da gidişiyle nasıl bir hareket planı izleneceğini hep beraber bekleyip göreceğiz. (playerbros)



