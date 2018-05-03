Royal Bandits'te yaprak dökümü tüm hızıyla devam ediyor



Ligimizin en iyi ikinci takımı olarak görülen RB ekibi sezon sonuna kadar gösterdikleri güzel performansın ödülü olarak Kış Mevsim Finaline çıkmayı başarmıştı. Finalde SuperMassive'e yenilen takım aldıkları ikinciliği bir başarısızlık olarka görüyor olacak ki sezonun bitişinin ardından kadrosunda çok hızlı bir şekilde değişikliğe gitmeye karar verdi.



Gün içerisinde Blumigan ile ayrıldıklarını açıklayan RBE bu ayrılığından ardından Koreli oyuncuları Cepted ve Malrang ile de ayrıldıklarını sosyal medya sayfaları üzerinden takipçilerine duyurdu.



Cepted ve Malrang'ın yeni takımlarını merakla beklerken RBE ekibinin de giden oyuncuların yerlerine kimleri getireceği büyük bir soru işareti olarak duruyor.











