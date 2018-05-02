Royal Bandits'te yaprak dökümü başladı



Fakat finalde rakibin yaptığı seçim yasaklama oyunlarına ve makro oyununa dayanamayan RB ekibi seriyi 3-1le kaybetmişti.







Alınan bu yenilgiden sonra takımın makro anlamdaki eksikleri üzerine odaklanan RB ekibi ilk faturayı takımın koçu kesti. RB koçu Blumigan yaptığı twitter açıklaması ile takım ile yollarını ayırdığını açıkladı. Vizyon farklılığı için yolların ayrıldığını bildiren Blumingan koç ve yardımcı koç pozisyonları için uygun olduğunu duyurdu.



Yeni sezonda RB ekibinin yeni koçu kim olacak şimdiden merak konusu. Takımın yeni bir Koreli koçla devam etmesi en nüyük olasılık.



