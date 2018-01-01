Royal Bandits'in şanssız günü!

Son 16 turunda ise ekibimizin rakibi, defalarca karşı karşıya geldiği Valiance oldu.



Inferno haritasında oynanan karşılaşmaya CT tarafında hızlı başlayan Royal Bandits, durumu 4-0'a kadar getirdi. Fakat daha sonrasında kontrol, Valiance tarafında geçti. Üst üste kazanılan tam 7 raunt ile birlikte durumu 7-4'e getiren Sırp ekibine temsilcimizden yanıt gecikmedi. Royal Bandits durumu eşitlese de ilk yarının son raundu rakibimize gitti ve 8-7'lik Valiance üstünlüğü ile haritanın ilk yarısı sona erdi.



İkinci yarıya da oldukça iyi başlayan ve tabanca raundunun kazanılmasının ardından durumu eşitleyen ekibimiz, 9-8 ile öne geçmeyi de bildi. Fakat bir sonraki raunt B tarafına hızlı bir oyun deneyen Royal Bandits, güçlü bir savunma ile karşılaştı ve Aleksa 'Impulse' Stankić'in AWP ile iki oyuncumuzu düşürmesi ile birlikte kabus başladı.



Bu dakikadan sonra işler ekibimiz adına hiç yolunda gitmedi. Karşılaşmanın geri kalanında raunt dahi kaybetmeyen Valiance, 16-9 ile galip geldi ve temsilcimiz DreamHack Open Atlanta için kapalı eleme şansını kaybetti.



Valiance ise bir sonraki karşılaşmada Macar ekip HyperioN'u mağlup ederek adını son 4'e yazdırdı ve kapalı eleme biletini kaptı.



