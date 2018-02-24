Royal Bandits'den mükemmel oyun

Maç öncesinde yapılanoylamasında %77.4 oranlaseçildi.Şampiyon seçim ekranının tartışmasız en büyük sürprizi Broken Blade'den Riven oldu. Elwind'e karşı alması da izleyenleri oldukça heycanlandırdı. Çok fazla kitle kontrol'e sahip olan Royal Bandits'e karşı, YouthCrew ise genel olarak harita etrafında oyun çevirebilecek şampiyonlara yöneldi.Maçın içerisinde yapılanoylaasında %65.9 oranlaönde çıktı.Oyunun ilk 5 dakikasında Jarvan IV'ın, Skarner'a yapmış olduğu baskı ile birlikte sıçrasını aldı.Dakika 6'da her 2 junglenin de mide gank atmasıyla birlikte ilk kanı Skarner alırken, pozisyonun devamında Galio, Skarner skorunu almayı başardı.Dakika 10'da YouthCrew çok rahat Okyanus Ejderi'ni aldı.Dakika 15'de 2 kule ve 2 kill ile birlikte Royal Bandits 2k altın farkı açtı.Dakika 21'de iyice vitesi arttıran Royal Bandits ekibi mid lanenin 2. kulesini de düşürdü. YouthCrew pek karşılık veremezken, yaptığı hamlelerde de pek karşılık alamadı.Dakika 23'de Cepted solo bir şekilde hem Tristana'yı düşürdü hem de Morgana'yı düşürdü. Bu skorlarla birlikte RoyalBandits takımı çok rahat Baron'u aldı ve altın farkını 7k'ya kadar çıkarttı.Dakika 28'de Royal Bandits ekibi çok emin oynayarak girdiği takım savaşında katliam alarak maçı kapattı ve 12. galibiyetini çok kolay aldı.Yazar: İbrahim "Frankenstein" Karaaslan