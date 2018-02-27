Royal Bandits ve Ant Esports, Ligi Domine Etti

ESL'in Türkiye'deki takımlara özel düzenlediği CS:GO liginin ilk haftası tamamlandı.


İlk hafta karşılaşmaların ardından 3 round avantajı ile zirve koltuğu ANT'ın oldu. 8 takımın katılımıyla gerçekleşen organizasyonda haftada iki karşılaşma oynanıyor.

Dark Passage.Dominos, TOA E-Sports, No Quarter Cartel, Royal Bandits, ANT, GPAY Ice, Sons of Snakes ve X'it takımlarının karşılaşmasını katılımı ile gerçekleşen ve 7 hafta sürmesi planlanan lig aşamasının ilk haftasını aşağıdaki sonuçlarla geride bırakmış olduk. İlk haftanın sonuçları ve oluşan puan durumu;

ESL Türkiye Şampiyonasında birinci hafta sonuçları:

  • Dark Passage.Dominos 16:14 TOA E-Sports
  • No Quarter Cartel 9:16 Royal Bandits
  • Dark Passage.Dominos 12:16 TOA E-Sports
  • No Quarter Cartel 11:16 Royal Bandits
  • ANT eSports 16:7 GPay ICE
  • Sons of Snakes 10:16 X'it
  • Sons of Snakes 16:13 X'it
  • ANT eSports 16:10 GPay ICE

Oynanan karşılaşmaların ardından oluşan puan durumu:

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