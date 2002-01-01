Royal Bandits Avrupa'da emin adımlarla ilerliyor

Royal Bandits CS:GO takımı Thunderpick Invitational'da bir zafer daha kazandı.

2.000$ ödül havuzlu Thunderpick Invitational turnuvasında mücadele eden Royal Bandits, alt aşama finalinde Romanya temsilcisi Nexus'u 2-0 lık seriyle eledi ve SuperJymy'nin rakibi oldu.

İlk harita Cobblestone'da Muhammed ''mini'' Salman'ın parlamasıyla ve Ömer ''imoRR'' Karataş'ın desteğiyle 16-10 skoruyla kazanan Royal Bandits, ikinci harita olan Mirage'de ise daha iyi takım oyunu oynayarak 16-5 skoruyla 3 serilik karşılaşmadan 2-0 galibiyetle ayrıldı ve bir üst tura yükseldi.

Sıradaki rakibi ise üst aşama finalinde Fragsters'a kaybeden SuperJymy ekibi oldu. Royal Bandits SuperJymy geçmesi durumunda finalde Fragsters ekibi ile karşılaşacak. Temsilcimiz Fragsters'a çeyrek finalde kaybederek alt aşamaya düşmüş fakat sonrasında Volgare ve Refuse takımlarını mağlup ederek alt aşama finalinde Nexus'un rakibi olmuştu.


Yazar: Abdullah ''Deco'' İstenci

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