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Roy: "Melo'nun 7'yi giymesinden onur duyarım!"

Eski NBA oyuncusu Brandon Roy, Carmelo Anthony'nin bu sezon Portland Trail Blazers ile, eski forma numarası 7'yi giymesini istediğini söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Eski NBA oyuncusu Brandon Roy, Carmelo Anthony'nin bu sezon Portland Trail Blazers ile, eski forma numarası 7'yi giymesini istediğini söyledi.

Eski Blazers yıldızı Roy, The Athletic'ten Jason Quick ile yaptığı, röportajda Anthony'nin numarasını giymesi halinde onur duyacağını itiraf etti:

"O numarayı alırsa, bundan onur duyarım. Yani almasına izin vermeliyiz. Melo'ya kanserden hasta olan kuzenimin elini sıkıp onunla fotoğraf çekip çekemeyeceğini sormuştum, 'Elbette' demişti ve onu çok mutlu etmişti. En sevdiği oyuncuydu."

Roy, Blazers ile oynadığı 295 maçta 19.0 sayı, 4.3 ribaund ve 4.7 asist ortalamaları yakalamıştı.

Geçen sezon 00 numarayı giyen Anthony ise 15.4 sayı, 6.3 ribaund ve 1.5 asistle oynamıştı.


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