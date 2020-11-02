Roy Keane'den Cavani eleştirisi

İngiltere Premier Lig'de Manchester United, sahasında konuk ettiği Arsenal'e Aubameyang'ın penaltı golüyle 1-0 mağlup oldu. 69. dakikada geri düşen Manchester United'da 75. dakikada Edinson Cavani oyuna dahil olmuş fakat etkili olamamıştı



Manchester United'ın efsanelerinden Roy Keane, Edinson Cavani'nin Arsenal maçında sonradan oyuna girmesine ilişkin açıklamada bulundu. Menajer Ole Gunnar Solskjaer'i eleştiren Roy Keane şu ifadeleri kullandı;



"Oyuncuların ısınmasına bakarken ilgimi çekti, Cavani bacağını bile oynatmadı. Gerçekten ısındı mı? Solskjaer, Edinson Cavani'yi tekrar ayağa kaldırmaktan bahsediyor ama bazen bir şeyleri yapmak da oyuncuya bağlı. Böyle giderse işinden olacak"



