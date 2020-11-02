Roy Keane'den Cavani eleştirisi

Roy Keane, Manchester United'ın Arsenal'e 1-0 mağlup olduğu maçta sonradan oyuna giren Edinson Cavani'nin kenarda ısınmadığını belirtti.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Roy Keane'den Cavani eleştirisi
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02 Kasım 2020 16:17
İngiltere Premier Lig'de Manchester United, sahasında konuk ettiği Arsenal'e Aubameyang'ın penaltı golüyle 1-0 mağlup oldu. 69. dakikada geri düşen Manchester United'da 75. dakikada Edinson Cavani oyuna dahil olmuş fakat etkili olamamıştı

Manchester United'ın efsanelerinden Roy Keane, Edinson Cavani'nin Arsenal maçında sonradan oyuna girmesine ilişkin açıklamada bulundu. Menajer Ole Gunnar Solskjaer'i eleştiren Roy Keane şu ifadeleri kullandı;

"Oyuncuların ısınmasına bakarken ilgimi çekti, Cavani bacağını bile oynatmadı. Gerçekten ısındı mı? Solskjaer, Edinson Cavani'yi tekrar ayağa kaldırmaktan bahsediyor ama bazen bir şeyleri yapmak da oyuncuya bağlı. Böyle giderse işinden olacak"



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