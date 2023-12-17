Roy Keane: 'Virgil van Dijk fazla kibirli'

Manchester United'ın efsane oyuncularından Roy Keane, Liverpool ile Manchester United'ın 0-0 berabere kaldığı maçın ardından açıklamalarda bulundu.
Liverpool'un kaptanı Virgil van Dijk'ın maç sonu açıklamalarına sinirlenen Roy Keane, "Van Dijk fazla kibirli ama unutmasın; son 30 yılda sadece 1 kez şampiyon olmuş bir takımda oynuyor!" dedi. ve şu sözlerle açıklamalarını sonlandırdı:
"Sadece bir takımın kazanmak istediğini ve United'ın bir puanla meşgul olduğunu söylüyor. Manchester United zor bir durumda, tıpkı Liverpool'un yıllardır zor durumda olduğu gibi. Belki de bu küstahlık bugün ona ters tepmiştir."
İŞTE VAN DIJK'İN AÇIKLAMALARI
Liverpool'un kaptanı Virgil van Dijk'ın maç sonu açıklamalarına sinirlenen Roy Keane, "Van Dijk fazla kibirli ama unutmasın; son 30 yılda sadece 1 kez şampiyon olmuş bir takımda oynuyor!" dedi. ve şu sözlerle açıklamalarını sonlandırdı:
"Sadece bir takımın kazanmak istediğini ve United'ın bir puanla meşgul olduğunu söylüyor. Manchester United zor bir durumda, tıpkı Liverpool'un yıllardır zor durumda olduğu gibi. Belki de bu küstahlık bugün ona ters tepmiştir."
İŞTE VAN DIJK'İN AÇIKLAMALARI
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