Roy Keane: 'Erkekler adamlara karşı oynadı!'

İngiltere Premier Lig'de 11. hafta mücadelesinde Manchester City'nin, deplasmanda Manchester United'ı 2-0 mağlup etmesinin ardından Manchester United efsanesi Roy Keane maçla ilgili görüşlerini paylaştı.



Manchester City'ye 2-0 yenilen Manchester United, 25 Ekim'de sahasındaki maçta Liverpool'a da 5-0 yenilmişti.



Manchester United'ın hoş olmayan şekilde yenildiğini söyleyen Keane, "Bu maç, Liverpool'a karşı alınan yenilgiden bile daha nahoş bir his bıraktı. Çok zayıftı. Sınıf farkı, kalite, karar verme, neredeyse her şey. Eski bir söz vardır, erkekler adamlara karşı oynadı. Ama Manchester United gerçekten çok zayıf, inanılmaz." ifadelerini kullandı.



Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in yenilginin sorumluluğunu üstlenmesi gerektiğini belirten Roy Keane, şunları kaydetti:



"Ole Gunnar Solskjaer bunun sorumluluğunu almalı. Son iki yıldır onu savundum. Ama o bu takımın teknik direktörü. Asistanlarıyla birlikte bu oyunculardan daha fazlasını çıkarmalı. Manchester United kötü bir durumda, ancak bundan bir çıkış yolu var. Ole onu bulabilir mi? Harika bir soru. Umarım, ama şimdi inançtan daha fazla umudumuz var."



OLD TRAFFORD DEPLASMAN OLMAKTAN ÇIKTI



Manchester United son 5 yılda ezeli rakibine karşı oynadığı resmi maçlardan yalnızca bir kez galip ayrıldı. Bir maç berabere biterken Manchester City ise 5 kez kazandı.



1989'DAN SONRA İLK KEZ



Manchester City'ye sahasında 2-0 yenilen Manchester United, 1989'dan bu yana ilk kez tüm resmi maçlarda sahasındaki sekiz maçı kaybetti.





İLGİLİ VİDEO