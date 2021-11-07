Roy Keane: "Erkekler adamlara karşı oynadı!"

İngiltere Premier Lig'de 11. hafta mücadelesinde sahasında Manchester City'i ağırlayan Manchester United 2-0'lık bir skorla sahadan yenilgiyle ayrılmıştı. Manchester United'ın eski orta saha oyuncusu Roy Kean, takımıyla ilgili itiraflarda bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Roy Keane: 'Erkekler adamlara karşı oynadı!'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
07 Kasım 2021 10:33
İngiltere Premier Lig'de 11. hafta mücadelesinde Manchester City'nin, deplasmanda Manchester United'ı 2-0 mağlup etmesinin ardından Manchester United efsanesi Roy Keane maçla ilgili görüşlerini paylaştı.

Manchester City'ye 2-0 yenilen Manchester United, 25 Ekim'de sahasındaki maçta Liverpool'a da 5-0 yenilmişti.

Manchester United'ın hoş olmayan şekilde yenildiğini söyleyen Keane, "Bu maç, Liverpool'a karşı alınan yenilgiden bile daha nahoş bir his bıraktı. Çok zayıftı. Sınıf farkı, kalite, karar verme, neredeyse her şey. Eski bir söz vardır, erkekler adamlara karşı oynadı. Ama Manchester United gerçekten çok zayıf, inanılmaz." ifadelerini kullandı.

Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in yenilginin sorumluluğunu üstlenmesi gerektiğini belirten Roy Keane, şunları kaydetti: 

"Ole Gunnar Solskjaer bunun sorumluluğunu almalı. Son iki yıldır onu savundum. Ama o bu takımın teknik direktörü. Asistanlarıyla birlikte bu oyunculardan daha fazlasını çıkarmalı. Manchester United kötü bir durumda, ancak bundan bir çıkış yolu var. Ole onu bulabilir mi? Harika bir soru. Umarım, ama şimdi inançtan daha fazla umudumuz var."

OLD TRAFFORD DEPLASMAN OLMAKTAN ÇIKTI

Manchester United son 5 yılda ezeli rakibine karşı oynadığı resmi maçlardan yalnızca bir kez galip ayrıldı. Bir maç berabere biterken Manchester City ise 5 kez kazandı.

1989'DAN SONRA İLK KEZ

Manchester City'ye sahasında 2-0 yenilen Manchester United, 1989'dan bu yana ilk kez tüm resmi maçlarda sahasındaki sekiz maçı kaybetti.


SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.