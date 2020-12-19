Roy Hudgson: 'Liverpool çok acımasız'

Crystal Palace, Liverpool karşısında bu sezon ağır yenilgisini 7-0'lık skorla aldı. Teknik direktör Roy Hudgson, hezimeti değerlendirdi.



Maç sonunda konuşan Hudgson; "Sonuç bizi küçük düşürdü, çok kötü durumdayız, söyleyecek tek bir şey dahi bulamıyorum. Bir iki gün yas tutacağım." dedi.



"ÇOK ACIMASIZDILAR"



73 yaşındaki teknik adam açıklamalarının devamında; "Bu sonuçtan ders almamız gerekiyor. Rakip acımasızdı ve çok iyi oynadılar. Bu tip yenilgilerden geri dönmek zaman alabilir ama bizim zamanımız yok. Önümüzde iki maç var ve en kısa sürede dönmeliyiz." sözlerini sarf etti.



Palace bu sonuçla birlikte ligde 12. sırada yer alıyor ve 18 puana sahip durumda bulunuyor.



