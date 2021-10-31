Rotterdam derbisinde kazanan taraf Feyenoord oldu

Hollanda Eredivisie Rotterdam derbisinde Sparta Rotterdam ile Feyenoord karşı karşıya geldi. Feyenoord deplasmanda rakibini 1-0 yenerek ligde puanını 19'a yükseltti. Milli futbolcumuz Orkun Kökçü ilk 11'de yer aldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Rotterdam derbisinde kazanan taraf Feyenoord oldu
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31 Ekim 2021 16:41
Eredivisie'de Sparta Rotterdam ile Feyenoord kozlarını paylaştı. 

Rotterdam derbisinde kazanan taraf 1-0'lık skorla Feyenoord oldu.

Feyenoord'a galibiyeti getiren golü 90+2.dakikada Belçikalı forvet Cyriel Dessers kaydetti.

Deplasmanda rakibini 1-0'lık skorla geçen Feyenoord, ligde puanını 19'a yükseltti. Sparta Rotterdam ise ligde çıktığı 11 maçta sadece 7 puan kaydedebildi.

Feyenoord 4 Kasım Perşembe günü Avrupa Konferans Ligi'nde Union Berlin'e konuk olacak. Ardından ligde AZ Alkmaar ile mücadele edecek.

Sparta Rotterdam ise gelecek maç ligde deplasmanda Willem II ile karşılaşacak.

Orkun Kökçü 11'de başladı

Feyenoord'da milli futbolcu Orkun Kökçü ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada yer aldı.

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