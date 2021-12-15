Rotasyonun son kurbanı Morutan!

Bazı oyuncularını zaman zaman kenarda tutmayı tercih eden Fatih Terim'in bu yöndeki son kararı Olimpiu Morutan oldu.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Rotasyonun son kurbanı Morutan!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
15 Aralık 2021 10:30
Olimpiu Vasile Morutan
Olimpiu Vasile Morutan
Galatasaray
Bu sezon kadrodaki birçok oyuncusunu belirli periyotlarda kenarda tutmayı tercih eden Fatih Terim'in bu yöndeki son kararı Morutan'la ilgili oldu.

Rumen oyuncu, Sivas deplasmanında 1 dakika bile süre alamadı. Ondan önceki Altay karşılaşmasında 21 dakika şans bulan Morutan, bir önceki Yeni Malatya deplasmanında da kulübeden çıkamamıştı.

Genç futbolcu şu ana kadar hiçbir Süper Lig maçında 90 dakika sahada kalmazken, Terim'in Rumen oyuncuyu neden kızağa çektiği merak konusu haline geldi. 


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.