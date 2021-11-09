Hücumun tadı yok

Galatasaray yeni sezona yaptığı 11 transfer ve genç-leşen kadrosuyla başladı.Aslan'ın büyük hedefleri, geleceğe yönelik planları ve beklentileri vardı. Hesaplar Avrupa'da kısmen tutsa da sarı kırmızılılar, ligde 12. haftayı lider Trabzonspor'un dokuz puan gerisinde dördüncü sırada tamamladı.Elbette henüz daha lig bitmedi, takımların önünde uzun bir yol var. Ama ilerisi için önlemler alınmazsa Galatasaray bu futboluyla şampiyonluk hayaline erken havlu atma tehlikesiyle karşı karşıya gibi.Detaylandırırsak; Aslan'ın yaşadığı puan kayıplarının arkasında bazı kritik durumlar var. Cimbom UEFA'da grup liderliğini sürdürürken Avrupa dönüşü ligde tam 8 puan kaybetti (iki mağlubiyet, bir beraberlik, bir galibiyet). Sıkışık fikstür sebebiyle yapılan rotasyonlar verim vermedi. Düzenli bir 11 olmaması, taktiğin tam oturmamasına yol açtı. Üç forvetini değişimli kullanan Fatih Terim, golcülerinden beklediği verimi de alamadı ve kayıplar yarışta Aslan'ı yaya bıraktı.