Rotasyonlu Galatasaray, ligde kayboldu!

UEFA maçları sonrası ligde 8 puan kaybedildi, değişimli kullanılan on oyuncu dikiş tutturamadı. Nöbetleşe kullanılan üç forvet de istikrarı sağlayamadı ve zirveyle fark açıldı.

Haber; Türkiye, Fotoğraf; AA
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Rotasyonlu Galatasaray, ligde kayboldu!
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09 Kasım 2021 12:45
Galatasaray yeni sezona yaptığı 11 transfer ve genç-leşen kadrosuyla başladı.

Aslan'ın büyük hedefleri, geleceğe yönelik planları ve beklentileri vardı. Hesaplar Avrupa'da kısmen tutsa da sarı kırmızılılar, ligde 12. haftayı lider Trabzonspor'un dokuz puan gerisinde dördüncü sırada tamamladı.

Elbette henüz daha lig bitmedi, takımların önünde uzun bir yol var. Ama ilerisi için önlemler alınmazsa Galatasaray bu futboluyla şampiyonluk hayaline erken havlu atma tehlikesiyle karşı karşıya gibi.

Hücumun tadı yok

Detaylandırırsak; Aslan'ın yaşadığı puan kayıplarının arkasında bazı kritik durumlar var. Cimbom UEFA'da grup liderliğini sürdürürken Avrupa dönüşü ligde tam 8 puan kaybetti (iki mağlubiyet, bir beraberlik, bir galibiyet). Sıkışık fikstür sebebiyle yapılan rotasyonlar verim vermedi. Düzenli bir 11 olmaması, taktiğin tam oturmamasına yol açtı. Üç forvetini değişimli kullanan Fatih Terim, golcülerinden beklediği verimi de alamadı ve kayıplar yarışta Aslan'ı yaya bıraktı. 




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